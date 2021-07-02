Обстріли з мінометів, кулеметів і вибухи: ОБСЄ повідомила про 162 порушення на Донбасі

Найбільше порушень режиму припинення вогню ОБСЄ зафіксувала в Луганській області. Там їх нарахували 84, у тому числі 36 вибухів - 3 вибухи невизначеного походження і 33 вибухи від вихідного мінометного вогню.

Більшість порушень сталися в районі Західного, непідконтрольного українському уряду. Порушення пов'язують з навчаннями бойовиків.

"За оцінкою, вони були частиною навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки", - йдеться в повідомленні.

Всього в Західному нарахували 33 постріли з міномета, 2 - з великокаліберних кулеметів, 34 постріли зі стрілецької зброї.

У Донецькій області СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 43 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районах Горлівки, непідконтрольних уряду. Там чули 19 вибухів невизначеного походження.

Також напруженою була ситуація в Широкиному. Там також прогриміли численні вибухи.

У селищі Чермалик, окупованому бойовиками, чули 4 черги з великокаліберних кулеметів.