Обстріли Харкова можуть продовжитися: містян просять не виходити на вулицю

Обстріл Харкова, що відбувся у вівторок, 7 червня, торкнувся не тільки міста, а і області. З артилерії росіяни обстріляли не тільки обласний центр, а і села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківької ОВА Олега Синєгубова.
"За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється", - розповів він.
За словами очільника регіону, обстріли сьогодні ще можуть продовжитися.
"Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно. Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе!" - каже Синєгубов.
На його думку, росіяни неспроможні воювати проти ЗСУ, тому "намагаються затероризувати мирних харків'ян".
Як повідомлялося, до вівторка, 7 червня, стало відомо про новий обстріл Харкова. Метою російських окупантів став один із спальних районів міста.
За останню добу за даними на 7 червня російські військові обстріляли з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський та Золочівський райони області.
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