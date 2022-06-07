Обстріли Харкова можуть продовжитися: містян просять не виходити на вулицю

"За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється", - розповів він.

За словами очільника регіону, обстріли сьогодні ще можуть продовжитися.

"Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно. Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе!" - каже Синєгубов.

На його думку, росіяни неспроможні воювати проти ЗСУ, тому "намагаються затероризувати мирних харків'ян".