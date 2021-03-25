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Обстріл гранатометами та мінометами: ситуація на Донбасі загострюється

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 08:26
Обстріл гранатометами та мінометами: ситуація на Донбасі загострюється Фото: ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Окупанти стріляли з гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Водяне бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки - вели вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського - був обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти обстрілювали позиціїї ООС біля населеного пункту Шуми з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по позиціям бійців ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 25 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ. Бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці і Моспіно.

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