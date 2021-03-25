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Обстрелы гранатометами и минометами: ситуация на Донбассе обостряется

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 08:26
Обстрелы гранатометами и минометами: ситуация на Донбассе обостряется Фото: ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В течение минувших суток, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты стреляли из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Неподалеку от населенного пункта Водяное боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки - вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского - был обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреливали позиции ООС возле населенного пункта Шумы из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по позициям бойцов ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 25 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи населенного пункта Светлодарск. Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит на объектах в Горловке и Моспино.

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Обстрелы гранатометами и минометами: ситуация на Донбассе обостряется
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