Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили шістьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 в Курдюмівці, 1 в Первомайському і 1 в Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 662 цивільних, ще 1711 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.