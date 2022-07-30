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Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили шістьох цивільних

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Донецьк, Субота 30 липня 2022 08:36
Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили шістьох цивільних Фото: російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За минулу добу окупанти вбили шістьох мирних жителів, ще 15 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 в Курдюмівці, 1 в Первомайському і 1 в Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 662 цивільних, ще 1711 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, протягом доби на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках ЗСУ відбили штурми росіян. Однак на деяких з цих напрямків тривають бойові дії.

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