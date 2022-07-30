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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили шестерых гражданских

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Донецк, Суббота 30 июля 2022 08:36
Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили шестерых гражданских Фото: российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике. Еще 15 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 662 гражданских, еще 1711 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в течение суток на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях ВСУ отбили штурмы россиян. Однако на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия.

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