Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили шестерых гражданских
Российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 29 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Водяном, 1 в Курдюмовке, 1 в Первомайском и 1 в Керменчике. Еще 15 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 662 гражданских, еще 1711 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в течение суток на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях ВСУ отбили штурмы россиян. Однако на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия.
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