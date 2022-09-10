Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили двох цивільних
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили двох мирних жителів, ще п'ять осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 9 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: у Бахмуті та Ягідному. Ще 5 осіб отримали поранення", - повідомив він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинув 821 цивільний, ще 2053 людини отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.
Також раніше повідомлялося, що Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.
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