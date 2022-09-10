Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили двох цивільних

Фото: окупанти вбили ще двох цивільних в Донецькій області (Getty Images)

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили двох мирних жителів, ще п'ять осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.