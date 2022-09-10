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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских

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Донецк, Суббота 10 сентября 2022 08:27
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских Фото: оккупанты убили еще двух гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 9 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Ягодном. Еще 5 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 821 гражданский, еще 2053 человека получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные успешно отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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Донецкая область Российская Федерация
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