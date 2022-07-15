ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Донецької області. За добу окупанти вбили трьох людей

Новость на русском →
Донецьк, П'ятниця 15 липня 2022 08:41
Обстріли Донецької області. За добу окупанти вбили трьох людей Фото: окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу загинули три людини, ще сім - були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 осіб отримали поранення", - написав він.

Відзначається, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 612 осіб, ще 1572 мирних жителя отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, що окупанти не залишають спроб наступу на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак ЗСУ готові до кількох сценаріїв атаки.

Також ми писали, що російські війська можуть спробувати наступати на ці міста не тільки з півночі і зі сходу, але і з заходу, від виступу в їхніх позиціях в районі Барвінкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року