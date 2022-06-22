RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Донецької області: росіяни вбили чотирьох мирних жителів, є поранені

Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

У середу, 22 червня, на підконтрольних Україні територіях через дії росіян загинули чотири мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей зазнали поранень", - розповів Кириленко.

Він зазначив, що зараз немає можливості встановити кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві мешканки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькДонецька областьВійна Росії проти України