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Обстріли Донецької області: росіяни вбили чотирьох мирних жителів, є поранені

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Донецька область, Середа 22 червня 2022 22:49
Обстріли Донецької області: росіяни вбили чотирьох мирних жителів, є поранені Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

У середу, 22 червня, на підконтрольних Україні територіях через дії росіян загинули чотири мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей зазнали поранень", - розповів Кириленко.

Він зазначив, що зараз немає можливості встановити кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві мешканки.

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