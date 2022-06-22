Обстріли Донецької області: росіяни вбили чотирьох мирних жителів, є поранені

У середу, 22 червня, на підконтрольних Україні територіях через дії росіян загинули чотири мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей зазнали поранень", - розповів Кириленко.

Він зазначив, що зараз немає можливості встановити кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.