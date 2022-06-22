Обстріли Донецької області: росіяни вбили чотирьох мирних жителів, є поранені
Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
У середу, 22 червня, на підконтрольних Україні територіях через дії росіян загинули чотири мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей зазнали поранень", - розповів Кириленко.
Він зазначив, що зараз немає можливості встановити кількість жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві мешканки.
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