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Обстріли Донецької області: окупанти вбили п'ятьох цивільних

Фото: російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу ворог убив п'ятьох мирних жителів, ще 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 21 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 3 в Сіверську, 1 в Павлівці і 1 в Мар'їнці. Ще 10 осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 637 цивільних. У той же час 1641 людина була поранена.

Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше ми писали, що у Краматорську окупанти застосували дистанційне мінування - обстрілюють місто і околиці снарядами, які розриваються не відразу, але можуть здетонувати пізніше. Тому місцевих закликають бути уважнішими до невідомих предметів та будь-яких боєприпасів.

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