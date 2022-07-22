Обстріли Донецької області: окупанти вбили п'ятьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 21 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 3 в Сіверську, 1 в Павлівці і 1 в Мар'їнці. Ще 10 осіб отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинули 637 цивільних. У той же час 1641 людина була поранена.

Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.