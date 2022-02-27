Через обстріли окупантів без газу залишилися тисячі жителів Луганської області

За його словами, комунальні служби постійно проводять ремонти, але через обстріли багато жителів області залишаються без газопостачання.

"Через російське вторгнення без газу залишилися десятки тисяч жителів Луганської області. Ремонтні бригади працюють всюди, де дозволяє безпечна складова, проте тисячі абонентів ще чекають відновлення газопостачання. Фахівці роблять все необхідне", - заявив він.

Відзначається , що без централізованого газопостачання залишилися жителі, в основному, Щастинського і Старобільського районів. На даний час газ відсутній в Штормовому (150 абонентів), перемозі (160), Кримському (328), нижньому (252), Гірському (22), Городищі (387) Первомайську Бєлгородського району (44).

Крім того, в результаті російських обстрілів перекрита ГРС міста Щастя, через що у 5 836 абонентів щастя, Петропавлівки, Геївки, Передільського газ відсутній.

Також у Світличному перекрита засувка біля ГРП № 3-без газу залишилися 180 абонентів. У Старобільську без газу 82 абонента, в Лобачево-55. Муратове, Капітанове, Дмитрівка, Райгородка, Бахмутівка, Царівка, Михайлівка, Деменкове і кілька населених пунктів Міловського району також постраждали.