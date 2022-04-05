Через обстріли до Краматорська поки не йдуть потяги: коли відновиться рух

Станом на ранок 5 квітня через нічні обстріли Краматорська і пошкодження залізниці до міста поки не йдуть потяги. Пасажирів, які чекають відправлення з цієї станції, просять знаходитися в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що у зв'язку з обстрілами Краматорська поїзди чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна і відновлять рух після стабілізації на ділянці.

Зокрема, поїзд 45/46 знаходиться на станції Лозова, інформація про можливість подальшого руху буде оновлюватися.

Пасажирам, які чекають евакуації з Краматорська, рекомендується перебувати в безпечному місці і стежити за офіційними повідомленнями.