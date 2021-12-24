Обстрілював воїнів ЗСУ та мирне населення на Донбасі: викрито бойовика "ДНР"

За даними слідства, у 2015 році мешканець Маріуполя приїхав до Донецька на заробітки. Проте там він потрапив до реабілітаційного центру через алкоголізм. Саме в цій установі його зустріли представники незаконного військового угруповання "ДНР". Вони, незважаючи на судимість та захоплення спиртним, завербували маріупольця воювати на їхньому боці і той погодився.

Він потрапив на контрактну службу в мотострілецьку роту. Найманцю видали зброю та відправили на передові позиції під Донецьком (у районі селища Жабуньки, колишнього Ясинуватського посту ДАІ). Бойовик на посаді кулеметника коригував артилерійські обстріли з боку "ДНР" і вів прицільний вогонь по позиціям ЗСУ.

Поліцейські дістали докази, що 43-річний маріуполець воював під керівництвом командира полку "армійського корпусу ДНР", громадянина РФ. В цей час велися запеклі бої, а населення Авдіївки страждало від обстрілу бойовиків.

За словами бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював "прострілку" лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення жителі приватного сектору, розташованого поруч.

Крім того, учасник НЗФ "Схід" охороняв стратегічний об'єкт у "червоній зоні" - міст, зміцнював окопи та патрулював вулиці окупованого Донецька під час "комендантської години".

За рік служби "на передовий" бойовик отримав близько 45 000 рублів та поранення. Тому у 2016 році "боєць" дезертувався та ховався.

Відомо, що кілька років чоловік перебивався випадковими заробітками та повторно проходив лікування від алкоголізму. Не витримавши життя в окупації, маріуполець потай повернувся до рідного міста, де знайшов постійну роботу. Свою участь у війні проти України він приховував.

Проте правоохоронці затримали бойовика. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.