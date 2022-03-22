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Після обстрілу в Миколаєві загорілася заправка, загинули три особи

Фото: наслідки обстрілу АЗС в Миколаєві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська обстріляли автозаправну станцію в Миколаєві. В результаті інциденту загинули три особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався вчора в Корабельному районі Миколаєва. Після обстрілу на заправці виникла пожежа.

"Відомо, що від отриманих ран, несумісних з життям, загинули троє чоловіків, 1 жінка постраждала. До прибуття рятувальників каретою швидкої медичної допомоги вона була доставлена в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові завдали ракетний удар по казармі в Миколаївській області. Офіційної інформації про кількість загиблих досі немає.

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МиколаївВійна Росії проти України