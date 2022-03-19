Окупанти підло обстріляли сплячих українських солдатів, - глава Миколаївської ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячим нашим солдатам. Триває рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю офіційних даних від ЗСУ", - зазначив він.

Кім додав, що в цілому ситуація в області спокійна. Українські військові зачищають села і відсувають противника на лінії фронту.

"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами - не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області.