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Через обстріл бойовиків майже 50 міст та сіл на Донбасі лишилися без води

Автор: Инна Собора

Сьогодні близько 17:00 внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Водопостачання зупинене у 49 населених пунктах.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

Станція розташована у “сірій зоні” між селами Василівка та Крута Балка.

З неї вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання міст: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; смт: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл: Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (водопостачання міст: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, смт Оленівка і Новотроїцьке, сіл: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські № 1, № 2 (водопостачання Маріуполя, селищ Сартана та Старий Крим).

"На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, наразі жертв обстрілу немає. Завтра сапери, енергетики, працівники Води Донбасу та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Зможемо почати їх виконувати, коли отримаємо гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ", - повідомив глава ОДА.

Раніше у Донецькій області на Другому Донецькому водогоні сталася аварія.

РБК-Україна писало, що стан екології на окупованих територіях планують моніторити через супутники.

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