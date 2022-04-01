Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість загиблих зросла до 24 осіб

Станом на 1 квітня, в результаті попадання російської ракети в будівлю Миколаївської ОДА загинули 24 людини. Один з них помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколаївської області в Facebook.

Повідомляється, що цілодобово триває роботи з розбору завалів і пошуку людей. "Станом на 07:00 1 квітня в результаті попадання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОДА і її руйнування загинули 24 людини. З-під завалів рятувальники визволили 23 тіла загиблих і 1 людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.