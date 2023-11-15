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Приехали тушить пожар. Под Запорожьем спасатели попали под повторный удар РФ, есть жертвы

Фото: спасатели попали под обстрел во время атаки РФ в Запорожском районе 15 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели попали под обстрел во время российской атаки в Запорожском районе 15 ноября. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко, ГСЧС Украины.

"В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое сотрудников ДСНС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34", - рассказал Клименко.

Кроме того, по данным главы МВД, еще трое спасателей получили травмы.

"Также пострадали четверо гражданских", - добавил Клименко.

Обстоятельства обстрела

Как отметил глава МВД, россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

В ГСЧС показали фото погибших спасателей.

"Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею - 34", - рассказали в спасательной службе.

 

Обстрел Запорожского района

Российские войска атаковали ракетами Запорожский район в среду, 15 ноября. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко изначально сообщал, что один человек погиб, семь получили ранения. При этом, он не уточнял, что среди раненых и погибших есть спасатели. Как видим, из данных главы МВД Игоря Клименко, число жертв из-за обстрела возросло до 2 людей, оба работники ГСЧС Украины.

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