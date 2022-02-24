Обстріл військової частини: в Одеській області загинуло 22 особи, 6 госпіталізовано
У селі Липецьке Подільського району Одеської області внаслідок російського удару на військову частину загинуло 22 особи. Ще шістьох людей терміново госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеської ОДА.
"Рятувальниками завершено розбір завалів - 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 людей, госпіталізовано до Подільської міської лікарні", - йдеться у повідомленні.Обстріл військової частини на Одещині: загинуло 22 особи
Роботи з виявлення загиблих та поранених завершено.
Зазначимо, що 24 лютого було відкрито вогонь у бік міста Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.