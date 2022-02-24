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Обстріл військової частини: в Одеській області загинуло 22 особи, 6 госпіталізовано

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 17:12
Обстріл військової частини: в Одеській області загинуло 22 особи, 6 госпіталізовано Фото: наслідки удару по військовій частині в Одеській області (facebook.com/oda.odesa)
Автор: Кароліна Гайдук

У селі Липецьке Подільського району Одеської області внаслідок російського удару на військову частину загинуло 22 особи. Ще шістьох людей терміново госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеської ОДА.

"Рятувальниками завершено розбір завалів - 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району. Силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 людей, госпіталізовано до Подільської міської лікарні", - йдеться у повідомленні.Обстріл військової частини: в Одеській області загинуло 22 особи, 6 госпіталізованоОбстріл військової частини на Одещині: загинуло 22 особи

Роботи з виявлення загиблих та поранених завершено.

Зазначимо, що 24 лютого було відкрито вогонь у бік міста Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.

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