Обстріл ТЦ в Кременчуці. Сім'ям загиблих виплатять компенсації: про які суми йдеться

Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор". Рідні отримають по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Віталія Малецького.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих. Кременчук об'єднався, допомагає і сумує за загиблими", - зазначив Малецький.

Мер також повідомив, міськрада виділила кошти на оплату поховань усіх загиблих.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. Під час атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

На сьогодні відомо, що в результаті трагедії загинули щонайменше 19 осіб, ще 62 людини постраждали, 26 з них - госпіталізовані.