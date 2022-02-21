Обстріл Щастя запропонували визнати НС державного рівня

Влада Луганської області пропонує визнати обстріл Щастя 21 лютого надзвичайною ситуацією державного рівня. Через інцидент знеструмлено тисячі будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.
Повідомляється, що сьогодні пройшло позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили артобстріли міста Щастя, які призвели до пошкодження критичної інфраструктури.
"В результаті пошкодження лінії електропередач Луганської ТЕС було знеструмлено майже 50000 абонентів. В даний час електроживлення відновлено тільки в Петропавлівці і Трьохізбенці. Серед постраждалих об'єктів соціальної інфраструктури - дитячий садок "Зірочка" в Щасті", - йдеться в повідомленні.
За підсумками засідання місцева влада запропонувала визнати обстріл Щастя з боку незаконних збройних формувань складовою частиною надзвичайної ситуації державного рівня.
Крім того, дано доручення підготувати звернення до Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС.
Нагадаємо, сьогодні після обстрілу Щастя зупинили роботу Луганської теплової електростанції.
Також стало відомо, що після обстрілу перекрили дороги на Щастя.