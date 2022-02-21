Обстріл Щастя запропонували визнати НС державного рівня

Повідомляється, що сьогодні пройшло позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили артобстріли міста Щастя, які призвели до пошкодження критичної інфраструктури.

"В результаті пошкодження лінії електропередач Луганської ТЕС було знеструмлено майже 50000 абонентів. В даний час електроживлення відновлено тільки в Петропавлівці і Трьохізбенці. Серед постраждалих об'єктів соціальної інфраструктури - дитячий садок "Зірочка" в Щасті", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання місцева влада запропонувала визнати обстріл Щастя з боку незаконних збройних формувань складовою частиною надзвичайної ситуації державного рівня.

Крім того, дано доручення підготувати звернення до Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС.