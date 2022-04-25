Обстріл підстанції Львівської області: пожежники ліквідували вогонь, постраждалих немає

Російські військові ракетами обстріляли тягову підстанцію на Золочівщині. Пожежу вже ліквідували, серед цивільних ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"Пожежу внаслідок влучання ракети у тягову підстанцію залізничної станції на Золочівщині уже загасили", - пише Козицький.
Також голова Львівської ОВА відзначив, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відкрили вогонь по тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.
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