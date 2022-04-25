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Під обстріл окупантів потрапили 5 залізничних станцій в центрі і на заході Україні

Фото: окупанти обстріляли 5 залізничних станцій в Україні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 25 квітня обстріляла 5 залізничних станцій в центрі і на заході Україні. Через це щонайменше 16 пасажирських потягів затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Укрзалізниці Олександра Камишіна.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, в результаті обстрілів є постраждалі. Їх кількість уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні зранку декілька вибухів пролунали у Вінницькій області.

Пізніше стало відомо, що через атаки Росії у Вінницькій області знеструмлено залізницю.

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