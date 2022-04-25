Під обстріл окупантів потрапили 5 залізничних станцій в центрі і на заході Україні

Російська армія зранку 25 квітня обстріляла 5 залізничних станцій в центрі і на заході Україні. Через це щонайменше 16 пасажирських потягів затримуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Укрзалізниці Олександра Камишіна.
"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні", - йдеться у повідомленні.
За його словами, в результаті обстрілів є постраждалі. Їх кількість уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні зранку декілька вибухів пролунали у Вінницькій області.
Пізніше стало відомо, що через атаки Росії у Вінницькій області знеструмлено залізницю.
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