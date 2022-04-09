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Обстріл окупантами криголаму у Маріуполі: розпочато розслідування

Фото: криголам "Капітан Белоусов" (pravda.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

За фактом обстрілу російськими окупантами єдиного в Україні криголаму "Капітан Белоусов" у Маріупольському порту розпочато розслідування. Внаслідок дій російської армії загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що обстріл торговельного порту у Маріуполі здійснювався 8 квітня. Ворожі снаряди влучили у криголам, на борту якого був екіпаж. Одна цивільна людина загинула, декілька отримали поранень.

За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження (ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється Бахмутською та Маріупольською окружними прокуратурами.

Нагадаємо, що в момент обстрілу криголаму "Капітан Белоусов" на борту знаходився цивільний екіпаж.

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Війна Росії проти УкраїниМаріуполь