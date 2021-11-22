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Обстріл Новозванівки кваліфікували як порушення законів війни

Автор: Сергей Новиков

Луганська обласна прокуратура кваліфікувала обстріл Новозванівки минулого тижня як порушення законів і звичаїв війни. За даним фактом заведено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора

Повідомляється, що в ніч з 19 на 20 листопада 2021 року незаконні збройні формування здійснили мінометний обстріл прифронтового селища Новозванівка Сєвєродонецького району.

"В результаті пошкоджені вікна, стіни, паркани і дахи п'яти житлових будинків, будівля сільгосппризначення, транспортний засіб, а також лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

На місці слідчі виявили осколки боєприпасів, випущених з міномета калібру 122 мм. Прокуратура зазначає, що такі дії становили пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення. Це вказує на порушення законів і звичаїв війни з боку бойовиків, підконтрольних Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Новозванівки і Катеринівки в Луганській області були зруйновані житлові будинки.

А обстріли населених пунктів на Донбасі 7 листопада кваліфікували як теракти.

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