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Обстріл Миколаївської ОДА. Загинув переговірник, який курирував здачу окупантами зброї

Фото: при обстрілі Миколаївської ОГА загинув переговірник (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

При обстрілі будівлі Миколаївської області загинув український перемовник. Він домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, перемовник займався створенням команди, яка куруватиме процес здачу зброї російськими військовими.

"Так, в будівлі ОДА загинув переговірник, який вів переговори про здачу орками зброї, якщо буде жорстка команда... Тепер немає людини, а команда буде", - зазначив Кім.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що при обстрілі Миколаївської ОДА загинули 27 людей. Один з них помер у реанімації.

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