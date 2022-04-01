Обстріл Миколаївської ОДА. Загинув переговірник, який курирував здачу окупантами зброї

При обстрілі будівлі Миколаївської області загинув український перемовник. Він домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Так, в будівлі ОДА загинув переговірник, який вів переговори про здачу орками зброї, якщо буде жорстка команда... Тепер немає людини, а команда буде", - зазначив Кім.

За його словами, перемовник займався створенням команди, яка куруватиме процес здачу зброї російськими військовими.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що при обстрілі Миколаївської ОДА загинули 27 людей. Один з них помер у реанімації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.