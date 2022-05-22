Обстріл Миколаївської області: щонайменше п'ятеро осіб постраждали

Російські окупанти вночі відкрили вогонь по Миколаївській області. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".
Вночі було обстріляно Широківську громаду. Окупанти влучили по трьом будинкам, однак постраждалих немає.
"Також вночі обстріляно Миколаїв, ворог вперто б'є по житлових і промислових кварталах, намагаючись зруйнувати легендарну незламність місцян. Попередньо, 5 осіб постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються", - пише командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти відкрили вогонь вночі по Миколаївській області.
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