Обстріл Миколаєва: минулося без жертв, у місті відновлюють електропостачання
Фото: обстріли у Миколаєві минулися без жертв (facebook.сom/oleg.banderas)
Російські військові обстріляли Миколаєва з північно-східного боку, однак обійшлося без жертв. В місті відновлюють електропостачання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Ми працюємо, відновлюємо світло та електропостачання. Засранці обстріляли нас, однак слава Богу без жертв, усі ми тут, усі працюємо",- заявив Кім.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупант відкрив вогонь по Миколаєву ввечері 11 березня.
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