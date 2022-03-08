Обстріл нафтобаз у Житомирській області: повітря перевірили на забруднення

Вчора російські окупанти вдалися до обстрілу нафтобаз у Житомирській області. Під час експертизи було встановлено, що повітря нормальне й загроз немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка на телемарафоні.
"Вчора авіаснаряди влучили у дві нафтобази. Одна з них в Житомирі, інша в Черняхові. Вогнеборці наші не дали розповсюдитися вогню. Пожежі локалізовані. Нема загрози та життю людей", - заявив Бунченко.
За словами голови Житомирської ОДА, попри обстріли - повітря навколо нафтобази нормальне й загроз немає.
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