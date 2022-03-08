RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріл нафтобаз у Житомирській області: повітря перевірили на забруднення

Автор: Сергій Пишкін

Вчора російські окупанти вдалися до обстрілу нафтобаз у Житомирській області. Під час експертизи було встановлено, що повітря нормальне й загроз немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка на телемарафоні.

"Вчора авіаснаряди влучили у дві нафтобази. Одна з них в Житомирі, інша в Черняхові. Вогнеборці наші не дали розповсюдитися вогню. Пожежі локалізовані. Нема загрози та життю людей", - заявив Бунченко.

За словами голови Житомирської ОДА, попри обстріли - повітря навколо нафтобази нормальне й загроз немає.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирНафтаРосійська ФедераціяУкраїна