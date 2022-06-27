Обстріл Кременчука: ракета влучила у людне місце

В наслідок ракетного удару по Кременчуку палає один з торгових центрів. Офійно повідомляється про влучання у людне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького .

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Кременчуці палає ТЦ.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА", - написав Малецький.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили ракетами по Кременчуку. В мережі з'явилося відео пожежі. Також було чтно вибухи у Полтаві.

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