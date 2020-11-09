Обстріл консульства Азербайджану: СБУ підозрює треті країни

До обстрілу будівлі консульства Азербайджану в Харкові можуть бути причетні треті країни. Це може відбуватися для розпалювання міжнаціонального конфлікту.

Про це заявив начальник прес-служби управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що розглядається версія втручання "третіх сил". У відомстві припускають, що політичні сили, наближені до третіх країн, можуть намагатися "розкачувати" ситуацію в регіоні.

"Окремі політичні сили регіону, наближені до "третіх" країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах, чи можливо за вказівкою емісарів "третіх" країн намагаються зробити "хайп" і розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні", - заявив Абдула.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. В результаті було пошкоджено скло і вхідні двері. Постраждалих в результаті стрілянини немає.

Після цього Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило в цьому вірмен. У МЗС заявили, що азербайджанські правоохоронні органи будуть співпрацювати з українськими для притягнення до відповідальності винних в обстрілі.

В Національній поліції вирішили взяти під охорону представництва Азербайджану і Вірменії в Україні.