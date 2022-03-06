ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Харкові сьогодні спробують створити гуманітарний коридор, - Арахамія

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 08:41
В Харкові сьогодні спробують створити гуманітарний коридор, - Арахамія Фото: очільник фракції "Слуга народу" Давида Арахамія (
Автор: Наталія Юрченко

Голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія заявив, що у Харкові спробують створити гуманітарний коридор. За його словами, це може відбутися вже протягом сьогоднішнього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Давида Арахамії в Facebook.

"Дасть Бог, завтра (6 березня, - ред.) в Харкові вдасться коридор", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за маршрутом евакуації з Маріуполя йдуть бої в Запорізькій області, і сторони намагаються узгодити режим тиші.

Проте вчора окупанти зірвали домовленості про режим тиші для Маріуполя та Волновахи. Не дивлячись на ворожі обстріли, близько 400 мешканців Волновахи все ж змогли евакуюватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати