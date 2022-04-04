RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Харкова: четверо загиблих, 30 постраждалих, серед яких - діти

Фото: внаслідок обстрілу Харкова четверо цивільних загинули, ще 30 поранені (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантів увечері 3 квітня загинули четверо людей. Ще 30 отримали поранення, з яких троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Оновлено. Варто зазначити, що за повідомленнями місцевої прокуратури і Офісу генпрокурора дані щодо загиблих та постраждалих різняться. Там заявляють про 7 жертв та 34 поранених.

За інформацією правоохоронців, серед постраждалих троє дітей 3, 5 і 17 років. Всіх доставили в лікарні Харкова.

"Росія у своїй тваринній ненависті до нескореної України хоче усі українські міста перетворити на Бучу і Маріуполь. Всі постраждалі і загиблі - цивільні. Не мають жодного стосунку до військових", - зазначили в поліції.

Вказано, що на місце трагедії оперативно прибули слідчі. Всі наслідки ворожого обстрілу вони задокументували.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко закликав харків’ян, мешканців області не виходити на вулиці під час обстрілів.

"Залишайтеся в укриттях, обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові, - підкреслив очільник главку поліції. - Вони знають, що вбивають мирних мешканців і руйнують наші будинки. Бережіть себе і своїх близьких!" - закликав він

Фото: внаслідокобстрілу Харкова четверо цивільних загинули, ще 30 поранені (Getty Images)

Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти знову обстріляли Дергачі Харківської області. Є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України