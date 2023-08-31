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Обстановка на фронте и не только. Залужный побеседовал с генералом США

Фото: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В частности обсудили поставки ПВО для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Во время разговора проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе нашей наступательной операции", - сообщил главнокомандующий.

По словам Залужного, во время разговора, они с Милли отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов. Главнокомандующий отметил, что усиление украинской противовоздушной обороны было еще одним важным вопросом, который также был обсужден.

"Поблагодарил за очередной пакет помощи в сфере безопасности, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят наши союзники для предоставления Украине истребителей F-16", - добавил он.

Системы ПВО в Украине

Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.

9 августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

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