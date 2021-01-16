Обслуговування українською: кого і за що штрафуватимуть

Норма закону про штрафи за відмову від обслуговування українською мовою набрала чинності з 16 січня 2021 року. Підприємства всіх форм власності будуть штрафувати на суму від 5100 до 6800 гривень.

Відповідні положення містяться в ст. 57 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з законом, за фактом порушення складається протокол. Уповноважений із захисту державної мова виносить суб'єкту господарювання попередження з 30-денним терміном на його усунення.

При повторному виявленні порушення протягом року суб'єкт зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 300-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 5100 до 6800 гривень.

Факт порушення можна зафіксувати з допомогою свідків або на відео, аудіо. Після цього подати скаргу уповноваженому в питаннях захисту державної мови, у ній вказати дані заявника, інформацію про суб'єкта-порушника і докласти підтверджують файли.

Скарги подаються письмово, з допомогою форми на сайті або на email уповноваженого протягом півроку з дня виявлення порушення.

Нагадаємо, закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був прийнятий 25 квітня 2019 року. Однак деякі його норми, в т. год. щодо використання державної мови у сфері послуг, вводяться в дію з відстрочкою.

Зазначимо, уповноважений з захист державної мови Тарас Кремінь розповів, як діяти у разі порушення права на обслуговування державною мовою.