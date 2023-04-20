Обслуживание украинских Leopard 2 в Польше планируют согласовать на "Рамштайне", - СМИ
Переданные Украине немецкие танки Leopard 2 хотят обслуживать в Польше. Вопрос должен быть согласован на следующей встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
По информации издания, обслуживание танков Leopard 2 может проходить на оборонном заводе Bumar-Labędy в Гливице. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.
В случае, если обсуждения увенчаются успехом, соответствующий меморандум может быть подписан союзниками Украины на встрече "Рамштайн" в эту пятницу.
Президент польского оборонного завода Эдита Шиманская подтвердила журналистам, что "механический завод в Гливице готов создать хаб для ремонта бронетехники, которую использует украинская армия".
Напомним, еще 7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что власти страны готовы создать центр обслуживания переданных Украине Leopard 2. Но для этого необходимы запчасти.
Также мы писали, что на польском заводе Bumar-Labędy уже создали центр для ремонта украинских танков Т-64.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.