Обыски и подбрасывание книг. Джемилев рассказал, как Россия репрессирует в Крыму

"Там (в Крыму, - ред.) есть такой термин - "запрещенная литература". Мы этот термин давно забыли, а у них есть такой огромный список. Если кого-то надо арестовать, они (россияне, - ред.) проводят обыск, находят литературу. У них, я помню, сначала было три тысячи, потом шесть тысяч, список все время нарастает", - рассказал он.

По словам Джемилева, если же во время обыска запрещенную литературу не находят - ее могут подбросить, чтобы составить протокол. Из-за этого арестовать кого-то в Крыму - пара пустяков.

Он отметил, что в основном во время обысков подбрасывают религиозную экстремистскую литературу, например, Хизб ут-Тахрир - исламской политической партии. Причем арестовывают людей, которые, собственно, даже не представляют, что это такое.

"Вообще, конечно, там в Крыму репрессируют всех, кто хоть что-то говорит. Но так получилось, что в большинстве высказываются против русских крымские татары. Поэтому, несмотря на то, что крымские татары составляют где-то 13% населения Крыма, политзаключенных из арестованных где-то 75-80% - это крымские татары", - добавил он.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в конце февраля 2014 года, когда российские войска захватили стратегические объекты на полуострове, в частности административные здания, воинские части и аэропорты. 16 марта, под контролем оккупантов, состоялся незаконный "референдум" о присоединении Крыма к России, результаты которого не были признаны Украиной, Европейским Союзом, США и большинством стран мира.

По словам советника президента США Дональда Трампа, Брайана Ланза, возвращение Крыма под украинский контроль считается маловероятным.