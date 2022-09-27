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Обыски, доносы и блокировка дорог: ГУР рассказало, как проходит мобилизация россиян

Фото: разведка рассказала, как проходит мобилизация россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России ужесточаются меры, направленные на мобилизацию. Устанавливаются блокпосты, продолжаются рейды по домам и практикуются "доносы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Освобождение помещений для мобилизованных

По информации разведки, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освобождены большие помещения для размещения мобилизованных (в том числе спортивные объекты).

"Представители военных комиссариатов проводят "разъяснительную компанию" среди мужчин по кадровой военной службе в ВС РФ", - отметили в ГУР МО.

Домовые обходы

Между тем, сразу после объявления мобилизации в станице Тамань Краснодарского края начался домовый обход населения сотрудниками полиции с целью вручения повесток мужчинам призывного возраста.

"Мобилизированные прибывают в Темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий", - сообщает разведка.

Известно, что при прибытии на пункты сбора у людей изымают все средства связи, а соответствующая подготовка в учебных центрах не проводится.

Блокпосты

Как отметили в разведке, в России силовики, чтобы предупредить бесконтрольное перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра Темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата.

Доносы и обыски

Как выяснило ГУР МО, в целом мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных - это мужчины, не имеющие никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях.

"В поселке Теткино курской области на постоянной основе проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины", - сообщили в разведке.

В свою очередь местные избегают любых разговоров как с рядовыми, так и с близкими людьми, а дороги в направлении районного центра перекрыты, выезд гражданского населения запрещен.

Также стало известно, что в Чувашской республике 23 сентября приостановлен набор мобилизованных. Руководство республики сообщает, что якобы "полностью выполнило план призыва и ждет следующих приказов".

Напомним, недавно стало известно, что в России впервые уволили военкома из-за "ошибок в мобилизации".

Добавим, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в разных уголках страны-оккупанта вспыхнули протесты.

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Мобилизация в России