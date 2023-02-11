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Обыск у бывшего вицепрезидента США Пенса: ФБР обнаружило секретный документ

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Вашингтон, Суббота 11 февраля 2023 02:20
Обыск у бывшего вицепрезидента США Пенса: ФБР обнаружило секретный документ Фото: Майк Пенс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ФБР обнаружило один секретный документ в ходе пятичасового обыска в доме бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В ходе обыска эксперты также нашли шесть страниц из государственных документов без пометок о статусе секретности.

"Вице-президент поручил своей команде юристов продолжить сотрудничество с соответствующими органами и обеспечить полную прозрачность при завершении этого дела", - заявил советник Пенса Девин О'Мэлли.

Сообщается, обыск был запланированным. Федеральные правоохранительные органы и юридическая команда Пенса согласовали точное время в пятницу, 10 февраля.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований проводит обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане, проверяя на наличие каких-либо дополнительных секретных материалов.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана были обнаружены документы с грифом "секретно".

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Майк Пенс ФБР Соединенные Штаты Америки
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