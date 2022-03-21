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Громади УПЦ МП у Львові та Червонограді перейшли до ПЦУ

Фото: Михайлівський Золотоверхий монастир (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області дві церковні громади Української Православної церкви Московського патріархату перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Йдеться про чоловічий монастир у Львові та парафію в Червонограді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

"17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда протоієрея Ігоря Деркача, який разом із громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви. Владика відповідним розпорядженням і наказом задовольнив прохання отця-настоятеля і громади", - йдеться в повідомленні.

Через три дні, 20 березня, настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря Іов Ольшанський, також перейшов у підпорядкування Православної церкви України.

Офіційно про це ще не оголосили, але член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов підтвердив це. Також в мережі з'явилося відео, на якому Ольшанський пояснив своє рішення.

Нагадаємо, в Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів, метою яких міг бути предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Ми також писали про те, що Митрополит Епіфаній закликав главу РПЦ Кирила забрати тіла росіян з України.

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Львівська областьПЦУ