Громади вимагають від ВР схвалити "земельні" законопроекти

Депутати місцевих рад по всій Україні звертаються до парламенту з вимогою ухвалити законопроекти № 2194 та № 2195, які завершують земельну реформу та повертають громадам право розпоряджатися землею за межами населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні рішення ряду місцевих рад по всій країні.

Зокрема, відповідне звернення 17 березня ухвалили на засіданні другої сесії Тернопільської облради. За - 51 депутат.

Голова фракції "Слуга народу" у Тернопільській обласній раді Ярослав Захарків наголошує: без ухвалення законопроектів № 2194 та № 2195 неможливо завершити процес земельної децентралізації та забезпечити справжність самоврядування.

"Лише громади мають вирішувати, що робити з землею - продавати чи здавати в оренду. А все зароблене повинно йти в місцеві бюджети на потреби людей, а не "осідати" в кишенях чиновників. Саме тому ми наполягаємо, що після передачі земель громадам земельні аукціони мають проходити в режимі онлайн, як і передбачено законопроектом № 2195. Оскільки це найбільш ефективний спосіб забезпечити прозорі торги та отримати найвищу ціну за право власності чи користування землею", - наголосив Захарків.

16 березня з вимогою негайно ухвалити "земельні" законопроекти виступили також депутати Миколаївської обласної ради. Відповідну заяву вони ухвалили на 4 сесії.

"Ми, депутати Миколаївської обласної ради, закликаємо Верховну раду України невідкладно ухвалити в другому читанні й в цілому законопроекти № 2194 та №2195, які, нарешті, повертають громадам право розпоряджатися землею за межами населених пунктів. Ми переконані, що люди мають право бути господарями на своїй землі, й без цього рішення парламенту неможливо завершити процес земельної децентралізації та забезпечити справжнє самоврядування", - йдеться у заяві.

З аналогічним закликом до парламентарів також звернулися Львівська районна рада, Вовчанська міська рада на Харківщині, Красилівська та Чорноострівська міські ради на Хмельниччині, Жмеринська, Шаргородська, Барська міські ради на Вінниччині, Монастирищенська міська рада на Черкащині та ще низка міських, сільських і селищних рад по всій Україні.

У Горішньоплавнівській міській раді на Полтавщині також виступили на підтримку нового земельного законодавства.

"Закликаємо вас ухвалити звернення до Верховної ради щодо голосування за ці два законопроекти, щоб підтримати важливі реформи для людей та органів міського самоврядування", - підкреслив голова фракції "Слуга народу" у міській раді Валерій Бучок.

Депутати облради нагадали, що з 2002 року землями громад управляють призначені чиновники, які розпоряджаються нею без урахування інтересів людей. Натомість саме громади мають вирішувати - продавати землю чи здавати її в оренду.