Громадський транспорт Києва змінить графік руху на вихідні

Протягом вихідних, 25 та 26 травня, громадський транспорт Києва тимчасово змінить маршрут та графік руху. У ці дні в столиці будуть проводитися велозмагання Race Horizon Park, передає РБК-Україна із посиланням на КМДА.

Зміни у графіку руху автобусів 25 травня

У суботу, 25 травня, з 5:30 орієнтовно до 17:30 рух автобусів організовується:

автобусів маршруту № 2 - від вул. Булгакова до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі - вул. Гарматна – б-р Вацлава Гавела – далі за власним маршрутом;



№ 24 - від Національного музею Історії України у Другій світовій війні до Софійської площі;

автобусів маршруту № 114 – від вул. Милославської до Софійської площі;

автобусів маршруту № 118 – від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац Спорту".

Зміни у графіку руху тролейбусів 25 травня

маршрути № 5, 7 – відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до ст. м. "Нивки";

№ 8 - від вул. Смілянської до залізничного вокзалу "Південний";

№ 17 - від пл. Космонавтів до залізничного вокзалу"Південний".

Зміни у графіку руху автобусів 26 травня

У неділю, 26 травня, з 6:00 орієнтовно до 17:00 рух автобусів організовується:

рух автобусів маршрутів № 5, 19 тимчасово призупиняється;

№ 12 - рухатимуться від залізничного вокзалу "Південний" до вул. Механізаторів за власним маршрутом, далі вул. Солом’янська - вул. Волгоградська.

Зміни у графіку руху тролейбусів 25 травня



№ 40 - від вул. Кадетський Гай до Залізничного масиву;

№ 42Д - від зал. ст. "Київ-Волинський" до Севастопольської площі.

Нагадаємо, у Києві на вихідних 25-26 травня обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення благодійного заходу "Пробіг під каштанами". Таким чином, з 08:00 до 15:00 у Києві перекриють рух транспорту поруч з центральними вулицями по маршруту пробігу: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - розворот на вулиці Діловий - вулиця Велика Васильківська - площа Льва Толстого - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.