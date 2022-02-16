Громадська рада при Дніпровській міськраді провела підсумкове засідання

На засідання завітав і міський голова Дніпра Борис Філатов, аби подякувати членам ради за плідну працю протягом цих років.

"Я дуже вдячний вам за роботу. Громадська рада у цьому складі змогла наділити цей дорадчий орган новим змістом", - сказав він.

У свою чергу голова Громадської ради при Дніпровській міській раді Геннадій Корбан розповів про важливі проекти, які були втілені.

"Було зроблено дуже багато в усіх напрямах. Можу виокремити роботу над доступністю міського простору для маломобільних груп населення: у лікарнях, школах, соціальних центрах. Наша мета - по всьому місту запровадити ці правила, які вже затверджені на законодавчому рівні. Також завдяки нашим зусиллям у Дніпрі стала доступна позашкільна освіта для дітей з інвалідністю. Крім того, чимало було зроблено й у соціальному напрямі: зокрема, завдяки співпраці профільного комітету Громадської ради та департаменту міськради у Дніпрі було відкрито кризову кімнату для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Найголовніше, що мешканці Дніпра задоволені нашою роботою", - відзвітував він.

На думку голови комітету з розвитку громади і місцевого самоврядування при Громадській раді Станіслава Жолудєва, результат роботи цього складу ради - приклад для всієї України, як можуть співпрацювати громадськість, влада та мешканці міста.

Тепер на Громадську раду чекають установчі збори, де буде затверджено новий склад консультативно-дорадчого органу.