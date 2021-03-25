У Києві дозволили перевозити більше пасажирів в громадському транспорті

Сумарно можна буде перевозити половину від загальної місткості транспортного засобу.

Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.

"Закликаємо всіх до відповідальності та дисциплінованості: дотримуйтесь встановлених правил. Дякуємо за розуміння та співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Київ з 22 березня потрапив в "червону" зону. У зв'язку з цим громадський транспорт мають право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності. 24 березня в столиці утворилися величезні черги на транспорт. Люди просто не можуть дістатися до місця призначення. Через це вони почали блокувати рух автобусів і тролейбусів.