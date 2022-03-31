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В ОБСЄ не досягли угоди про продовження мандата СММ в Україні

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Нью-Йорк, Четвер 31 березня 2022 20:51
В ОБСЄ не досягли угоди про продовження мандата СММ в Україні Фото: в ОБСЄ не прийшли до консенсусу щодо продовження мандата СММ в Україні (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ОБСЄ не змогли домовитися про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні. Досягти угоди завадила позиція Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ОБСЄ.

"Нам не вдалося домовитися про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії через позицію Російської Федерації",- наводяться в релізі слова глави ОБСЄ Збігнєва Рау.

За його словами, організація продовжить консультації з країнами учасницями щодо майбутньої ролі і присутності ОБСЄ в Україні. Рау також зазначив, що поки тривають обговорення СММ збереже свій адміністративний статус польових операцій і продовжить виконувати функції, включаючи забезпечення безпеки членів місії, майна і приміщень.

Нагадаємо, СММ була створена в березні 2014 року за запитом представництва України в ОБСЄ і консенсусним рішенням всіх 57 держав-учасниць. Базується на Донбасі. Місія налічує 1291 людини і є найбільшою в організації.

З моменту свого розгортання в березні 2014 року СММ випустила 2432 щоденних і 242 оперативних зведення.

Зазначимо, раніше Збігнєв Рау назвав Російські удари по мирних жителях України державним тероризмом.

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