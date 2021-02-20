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ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість - у Донецькій області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ від 19 лютого.

Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню, включаючи 2 вибухи невизначеного походження. Всі ці порушення сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції, поблизу Залізного і Гнутово. За попередній звітний період було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню - вибух невизначеного походження на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період було зафіксовано 40 порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня 2020 року СММ ОБСЄ не зафіксувала менш 9684 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що 18 лютого, бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

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