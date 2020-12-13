ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у п'ятницю, 11 грудня. За попередній звітний період в області зафіксовано 284 таких порушення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

В Донецькій області Місія зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню, включаючи 4 вибуху невизначеного походження в північному напрямку від Широкіно.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. У попередній звітний період в області зафіксовано 6 порушень.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якій була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня, СММ ОБСЄ зафіксувала вже 3 617 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

РБК-Україна писало, що 12 грудня в результаті обстрілу на Донбасі двоє військових отримали легкі поранення.

Також повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала, що проросійські бойовики обладнують свої позиції під час перемир'я на Донбасі.