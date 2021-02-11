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ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 01:41
ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів поблизу Горлівки та Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період Місія зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 40 порушень режиму припинення вогню. Всі поблизу Мирного. За оцінкою СММ, всі порушення були навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки. За попередній звітний період Місія зафіксувала в області 5 порушень режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що в середу, 10 лютого, незаконні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Був поранений військовий.

Нагадаємо, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед військових не було.

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