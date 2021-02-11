ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області бойовики проводили навчання з бойовою стрільбою.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів поблизу Горлівки та Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період Місія зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 40 порушень режиму припинення вогню. Всі поблизу Мирного. За оцінкою СММ, всі порушення були навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки. За попередній звітний період Місія зафіксувала в області 5 порушень режиму припинення вогню.